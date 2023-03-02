Сухие корма для животных и телевизоры подешевели в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 21 по 27 февраля изменились цены на ряд продовольственных товаров. Так, столовая свекла стала дороже на 7,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая, а также сосиски и сардельки — 3,4%. По данным Удмуртстата, яйца куриные выросли в цене на 2,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 2,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вместе с тем свежие огурцы стали дешевле на 5,4%, черный байховый чай — 3,3%, вермишель — 2,7%, репчатый лук — 2,6%, бананы и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 2,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста на 3,5%, туалетное мыло — на 1,8%. При этом снизилась цена на телевизор на 2,6%, сухие корма для домашних животных — 2,1%.

Из услуг зарегистрировано повышение цен на стоимость полета в самолете в салоне экономического класса на 2,3%. Проживание в гостинице 4-5 звезд стало дороже на 1,2%.