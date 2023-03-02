Екатеринбуржец смоделировал вторую ветку городского метро

Житель Екатеринбурга Петр Шмидт смоделировал вторую ветку городского метро, вдохновившись архитектурой метро Дубая, где поезда двигаются «над землей» без машиниста. Эскизы проекта он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

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«Этот проект — мое личное творчество, он никак не связан с реальными разработками. Я лишь показал, как Дубайское метро могло бы выглядеть в Екатеринбурге»,– отметил Петр Шмидт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Страница Петра Шмидта во «ВКонтакте» Фото: Страница Петра Шмидта во «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Страница Петра Шмидта во «ВКонтакте» Фото: Страница Петра Шмидта во «ВКонтакте»

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждается не первый год. Летом 2020 года экс-глава города Александр Высокинский оценил стоимость строительства второй ветки в 90 млрд руб. В октябре 2021 года стало известно, что работы по проектированию второй ветки приостановлены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что у региона недостаточно средств, чтобы строить вторую ветку самостоятельно, поэтому работы могут начаться только в случае финансирования проекта федеральным правительством.

При этом в ноябре прошлого года мэр Алексей Орлов заявил о желании открыть еще девять станций метро, а замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов заявил, что власти города не отказались от планов по строительству второй и третей линий.

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