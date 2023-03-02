Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов

Минтранс России разработал проект постановления, которое запретит водителями такси работать больше 12 часов подряд. Они не смогут получать новые заказы на поездки от агрегаторов, если их смена превысит это время. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Агрегаторам такси также запретят передавать водителю новые заказы, пока он не завершит предыдущую поездку. Водители не смогут работать больше пяти часов подряд. Для продолжения смены им нужно будет сделать перерыв, на это время выдача заказов будет приостановлена. Число и длительность перерывов будет определять сам таксист.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что документ направлен на обеспечение безопасности как пассажиров, так и таксистов. При этом, по их мнению, с технической точки зрения инициатива требует доработки. Эксперты отметили, что перевозчики передают водителям такси заказы от разных агрегаторов, что усложняет контроль за длительностью смен. Кроме того, в случае запрета на выдачу нового заказа до завершения предыдущего время ожидания машины для клиентов увеличится.

Олеся Павленко