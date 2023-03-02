В Прикубанском округе Краснодара ликвидировали незаконную свалку

В Краснодаре на улице Беговой ликвидировали незаконную свалку. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Несанкционированный вывоз мусора выявили сотрудники мэрии в ходе мониторинга территорий. Отходы отправлены на полигон.

«Собирать, транспортировать, утилизировать и обезвреживать опасные отходы может только специализированная организация с государственной лицензией», — говорится в сообщении.

Ранее незаконную свалку обнаружили в поселке Белозерном. Собственник участка выполнил большую часть работ по расчистке несанкционированного полигона.

Анастасия Донскова

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