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В микрорайоне Чистопрудный в Ижевске впервые за 14 лет зарегистрировали псевдочуму птиц среди кур

28 февраля в столице Удмуртии на территории личного подсобного хозяйства в микрорайоне Чистопрудный зарегистрирована болезнь Ньюкасла среди кур. Инфекцию, которую также называют «псевдочумой птиц», зафиксировали впервые за 14 лет, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации инфекции.


Отмечается, что болезнь Ньюкасла вызывает массовый падеж — при остром течении погибает 60-90% заболевшей птицы. Заболевание протекает остро, характеризуется поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В птицеводческих хозяйствах вся птица подлежит уничтожению, поскольку эффективных лекарственных препаратов для лечения нет. Однако для специфической профилактики заболевания используются вакцины.

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