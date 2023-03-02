В микрорайоне Чистопрудный в Ижевске впервые за 14 лет зарегистрировали псевдочуму птиц среди кур

28 февраля в столице Удмуртии на территории личного подсобного хозяйства в микрорайоне Чистопрудный зарегистрирована болезнь Ньюкасла среди кур. Инфекцию, которую также называют «псевдочумой птиц», зафиксировали впервые за 14 лет, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации инфекции.

Отмечается, что болезнь Ньюкасла вызывает массовый падеж — при остром течении погибает 60-90% заболевшей птицы. Заболевание протекает остро, характеризуется поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В птицеводческих хозяйствах вся птица подлежит уничтожению, поскольку эффективных лекарственных препаратов для лечения нет. Однако для специфической профилактики заболевания используются вакцины.