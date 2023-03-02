Трассу в Алтайском крае перекрыли из-за гололеда

Участок федеральной трассы А-322 в Алтайском крае закрыт для всех видов транспорта. Движение ограничено с 11:00 2 марта на отрезке - Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, а также от Шипуново до Рубцовска.

По данным синоптиков, со 2 по 3 марта в районе ожидаются мокрый снег и дождь, гололед и метели. Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок.

Предупреждение о штормовой погоде распространили накануне в том числе в Новосибирской области. По сообщению МЧС, в регионе ожидаются метели, сильная гололедица, на дорогах местами заносы. Спасатели сообщают о риске возможных чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных погодных условий.

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Лолита Белова