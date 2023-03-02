В Челябинской области спрос на фрезеровщиков и токарей вырос на 80% за год

В 2022 году спрос на токарей и фрезеровщиков в Челябинской области вырос на 80%. В регионе было размещено 3,3 тыс. таких вакансий или 4% от общего количества по стране, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа HeadHunter.

По доле вакансий фрезеровщиков и токарей Челябинская область входит в топ-10 регионов РФ. Лидером по этому показателю стал Санкт-Петербург с долей 6% от всех предложений по стране. За год количество таких вакансий здесь выросло на 21%. В целом по России спрос на токарей, фрезеровщиков, а также шлифовщиков у работодателей за год увеличился на 51%,

По данным руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, основными заказчиками и держателями новых рабочих мест для токарей и фрезеровщиков были работодатели из тяжелого машиностроения: на них приходится 26% вакансий от всего объема за год и один из самых серьезных приростов спроса на рабочих – 149%. Чаще и больше искали токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов (+170% вакансий за год), а также металлургической отрасли (+138%). «Очевидно, что в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Потому спрос на рабочие профессии будет держаться также высоко, подогревая цену таких специалистов на рынке труда», - отмечает Анна Осипова.

Аналитики отмечают, что в прошлом году изменилась структура требований в вакансиях для токарей и фрезеровщиков: больше работодатели стали искать специалистов с опытом от года до лет (+76% вакансий). Также вырос спрос на опытных токарей и фрезеровщиков со стажем от шести лет (+44%). Потребность в начинающих рабочих упала на 18%. Чаще компании стали предлагать стажировки на производстве (+144%) и вахтовый метод работы (+85%).