Попова заявила о риске распространения патогенов из биолабораторий США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о рисках распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности финансируемых США биолабораторий. По ее словам, в зоне риска может оказаться население любой страны, поскольку «инфекции не имеют границ».

«Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции (о биологическом оружии.— "Ъ")»,— сказала госпожа Попова (цитата по «РИА Новости»). О каких публикациях идет речь, она не уточнила.

Кроме того, глава Роспотребнадзора обратила внимание, что страны, где появляются такие лаборатории, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет.

Российские власти не раз обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Киев и Вашингтон все обвинения отвергают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР. По его словам, они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В ноябре Совбез ООН отклонил резолюцию от России с требованием создать комиссию для расследования совместной военно-биологической деятельности США и Украины.

Милена Костерева