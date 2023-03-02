Девелопер из Ростова-на-Дону подал иск к мэрии Уфы

ООО «Ростов-девелопмент» направило в арбитражный суд Башкирии иск к администрации Уфы и специализированному застройщику «Баштехстрой». Компания просит признать незаконными выдачу «Баштехстрою» в феврале 2021 года разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на улице Летчиков (микрорайон Затон), а также сам документ.

Представитель истца в суде просил на время рассмотрения иска приостановить действие спорного разрешения и запретить «Баштехстрою» вести «любые строительные работы» на объекте. «В настоящее время строительство жилого дома литер №2 ведется со значительными нарушениями, поскольку изначально разрешение на строительство было выдано без учета нарушений по минимальным отступам от границы земельного участка», — заявил представитель «Ростов-девелопмента». По его словам, «Баштехстрой» возводит дом «непрерывно» на средства дольщиков.

Суд не нашел оснований для наложения обеспечительных мер.

ООО «Ростов-девелопмент» зарегистрировано в сентябре 2004 года. Уставный капитал — 3,2 млн руб. По данным Kartoteka.ru, владельцами компании являются Сергей Поречный (70%) и Наталья Гайнетдинова (30%). В 2021 году при нулевой выручке убыток компании составил 23 тыс. руб.

ООО «Специализированный застройщик “Баштехстрой”» зарегистрировано в феврале 2016 года в Уфе. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной владелец — Андрей Ревенко (83,34%). По данным Дом.рф, застройщик возводит на Летчиков ЖК «Семейный». На сайте компании указано, что литер №2 является 14-этажным домом, а в разрешении на строительство — 16-этажным. В доме запланировано 402 квартиры общей жилой площадью 10,1 тыс. кв. м. Срок сдачи объекта — 1 квартал 2025 года. Продажи квартир, как указано на сайте ЖК, еще не начались.

Олег Вахитов

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