ИФНС подала на банкротство дочерней компании ВНЗМ

Межрайонная ИФНС России №4 по Башкирии направила в арбитражный суд республики заявление о признании банкротом ООО «Управление №14 Востокнефтезаводмонтаж». Документ зарегистрирован судом 1 марта. Дата судебного заседания пока не назначена. Решений о взыскании с компании задолженности по налогам и сборам в картотеке арбитражных дел найти не удалось.

ВНЗМ, принадлежащий Халиту Бикмухаметову — крупнейшая подрядная организация в отрасли строительства нефтегазоперерабатывающих заводов в РФ. В прошлом году компания отработала с убытком 2,4 млрд руб. при выручке 6,6 млрд руб. Компания находится в процедуре банкротства. Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что глава республики и правительство заинтересованы в продолжении деятельности ВНЗМ. Он поручил министерству строительства и архитектуры Башкирии сформировать для предприятия пул новых объектов на подрядные работы.

Олег Вахитов

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