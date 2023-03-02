Экс-заведующая детсадом в Уфе обвиняется в мошенничестве

Бывшая заведующая детским садом в Уфе обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 46-летней Гузель Кутушевой. Она руководила детсадом №234.

По материалам дела, женщина фиктивно устроила в детский сад свою знакомую на должность помощника воспитателя и внесла ложные данные об отработанном ею времени. Фактически сотрудница не работала, а руководитель детсада получала за нее зарплату на общую сумму 1 млн руб., которую она присвоила. Обвиняемая частично признала вину.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы.

Майя Иванова

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