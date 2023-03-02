Чиновники окультурят «неформалов»

Власти Татарстана на фоне обсуждений новой подростковой субкультуры «ЧВК Рёдан» решили создать отдельную программу для «работы с неформальными сообществами». Ее цель, как пояснил вчера министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, — вовлечь «неорганизованную молодежь» в «позитивную повестку». Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и призвал чиновников «дойти до каждого»: и до отличников, и до троечников. Он озаботился тем, что подростков к правонарушениям подстрекают «в том числе из-за рубежа». По мнению экспертов, появление новых неформальных организаций — «большая мистификация». «Нужна индустрия обучения и развлечения. А все эти программы — это имитация деятельности и освоение бюджетных денег»,— считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

О запуске в 2023 году «комплексной программы по работе с неформальными сообществами» министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков сообщил вчера на заседании коллегии своего ведомства. «Сегодня в социальных сетях распространяется информация о новой субкультуре, которая координирует свои действия в онлайне и проводит агрессивные акции в общественных местах. Здесь мы не можем не отреагировать»,— пояснил он. Господин Садыков подчеркнул, что «формирование безопасной молодежной среды — безусловный приоритет». Через программу чиновники рассчитывают вовлечь «неорганизованную молодежь» в «позитивную повестку».

Ринат Садыков также добавил, что сама программа разрабатывается по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова. Однако какие мероприятия она будет включать, он не указал. Министр лишь отметил, что здесь необходима «аккуратная, внимательная и совместная работа со СМИ в части освещения этого вопроса».

Заявление министра прозвучало на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях новой молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан» (речь идет о поклонниках японских комиксов про банду «Геней Рёдан», члены которой называют себя «пауками»). Сообщалось, что подростки, причастные к ней, были задержаны в том числе в Казани из-за потасовок в торговых центрах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал пресекать противоправные действия подростков, относящихся к «псевдосубкультуре, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи». А в МВД РФ предположили, что «все идет с Украины».

Участвовавший в заседании коллегии регионального министерства Рустам Минниханов высказал озабоченность «вовлечением молодежи в деструктивные сообщества и объединения», предположив, что «подстрекательство осуществляется в том числе из-за рубежа». «Сегодня эти процессы происходят и с использованием социальных сетей и мессенджеров. Мы фиксируем попытки склонения молодых людей к совершению правонарушений и преступлений»,— указал он. Господин Минниханов считает, что «ответом на это должна стать последовательная, системная работа с максимальным охватом молодежи». «Мы должны дойти до каждого — это и отличники, и троечники, все это — наша молодежь»,— резюмировал он.

Власти Татарстана и ранее выражали беспокойство о молодежи. Так, в 2019 году Рустам Минниханов говорил, что молодежь «в большей степени подвержена радикальным настроениям», в связи с чем «некоторые политические организации и движения, выступающие с протестами, привлекают молодых людей для проведения несанкционированных акций». А в 2021 году, когда жители Казани выходили на протесты в поддержку Алексея Навального, глава Татарстана прямо указывал, что за этим стоят «деструктивные силы» и используют «запрещенные приемы», поскольку привлекают подростков и молодежь.

В 2022 году прокурор Татарстана Илдус Нафиков призывал «вернуть детей из виртуального в реальный мир» и предлагал ввести в школах запрет на пользование интернетом «за исключением случаев, когда это требуется для учебного процесса». Министр внутренних дел по республике Артем Хохорин призвал чиновников и педагогов заниматься не только «продвинутой и позитивной молодежью, но и проблемными подростками».

Согласно статистике правоохранительных органов, преступность среди несовершеннолетних в регионе растет. Так, в 2022 году МВД по Татарстану расследовало 736 преступлений, совершенных ими или с их участием, а в 2021 году таких было 694. По данным министерства, на начало 2023 года на учете в полиции состояли 2,4 тыс. несовершеннолетних, в том числе «192 участника неформальных молодежных групп, из них 70 — интересующихся идеологией А.У.Е. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.— „Ъ“)». Кроме того, МВД следит за 102 группами «антиобщественной направленности, в состав которых входит 361 несовершеннолетний».

Политтехнолог Константин Калачев считает, что проблема новых неформальных молодежных объединений «надуманна». «Если посмотреть в гугле, то первые упоминания „ЧВК Рёдан“ появились только в феврале. Похоже, что никакой такой организации и нет. Возможно, это большая мистификация»,— предполагает он. «Это неправильно, когда детей задерживают из-за неуставного вида. Государство должно обеспечивать безопасность, в том числе чтобы в школах не было буллинга из-за внешнего вида»,— добавляет он.

По словам господина Калачева, «может и нужно проводить мониторинг соцсетей на предмет существования деструктивных групп, но не более того». «Молодежи нужно создавать возможности для реализации и досуга, нужны бесплатные либо недорогие кружки, секции. Нужна индустрия обучения и развлечения. А все эти программы — это имитация деятельности и освоение бюджетных денег»,— говорит эксперт. «Что могут здесь изобрести татарстанские чиновники? Детский „Сабантуй“? По-хорошему, лучше бы оставили родителей в покое»,— заключает он.

Кирилл Антонов