ГИМН — новый продукт пролетарской культуры

ГИМН — Государственный институт музыкальной культуры — такое имя носит уникальный исследовательский институт. На Западе нет ничего подобного этому институту. Там наукой о музыке занимаются отдельные ученые (преподаватели университетов и музыкальных школ), там наука о музыке еще не выделилась из школьных практических дисциплин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль красноармейской песни и пляски Союза ССР под управлением народного артиста СССР генерал-майора А.В. Александрова на репетиции государственного гимна Советского Союза

Фото: Фотоархив журнала "Огонек" Ансамбль красноармейской песни и пляски Союза ССР под управлением народного артиста СССР генерал-майора А.В. Александрова на репетиции государственного гимна Советского Союза

Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

Знаменитый музыковед Гуго Риман занимался и историей, и акустикой, и методикой преподавания, писал учебники, а в молодом ГИМНе (он создан в середине 1921 года) уже есть дифференцированная схема наук о музыке и строгое разделение труда по дисциплинам.

В ГИМНе изучают философию, эстетику, историю музыки, народное песнотворчество, психофонологические функции человека в связи с восприятием музыки, собирают наследие недавно умерших композиторов и этнографов, работают в области математич. и физической акустики.

Общее направление работы полностью опирается на применение марксистского метода в истории музыки. Секция вокальной методологии разрабатывает рациональные, кратчайшие приемы усвоения вокальной техники. Этнографическая секция собирает пролетарский песенный материал различных народов России. Мастерские ГИМНа выпускают народные инструменты, ремонтируют фонографы, строят новые смычковые инструменты. Проводятся опыты по экспериментальной психологии слуха и музыкальной одаренности.

В настоящее время в институте трудятся более 100 работников. Подготовлены к печати, но пока не могут выйти из-за недостатка средств более 70 научных работ.

ГИМН — одна из больших вех новой пролетарской культуры в области искусства.

Статью о ГИМНе, подписанную «Б-ский», опубликовали «Известия» 29 декабря 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев