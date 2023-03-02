Как увеличить точность системы технического зрения

Сотрудник кафедры «Автоматика и управление» Московского политеха Евгений Пикалов разработал систему технического зрения для определения расстояния до объекта на основе метода триангуляции. Проект реализуется на средства гранта имени Владимира Фортова по программе «Приоритет 2030».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский политехнический университет Фото: Московский политехнический университет

Для исследования бинокулярной системы технического зрения ученый использовал две камеры и компьютер для обработки информации. Он исследовал зависимости между внутренними параметрами системы и точностью расчета расстояния до отслеживаемого объекта.

«Мне удалось подтвердить предположение, что введенный калибровочный коэффициент можно рассчитать посредством автоматизированной калибровки,— описал свой результат Евгений Пикалов.— В своей работе я обращался к методу бинокулярного зрения на основе триангуляции. Применяющиеся сейчас методы имеют ряд недостатков. Бинокулярная же система, по моему мнению, выигрывает, что мне удалось доказать, добившись более высокой точности».

С помощью технического зрения «очеловечиваются» автоматизированные и автоматические системы, такие как автомобили, квадрокоптеры, складские погрузчики, производственные манипуляторы и другие. Это востребовано в строительстве беспилотных автомобилей, на производствах, дорогах.

Исследование проводилось на давно закупленных недорогих камерах. Обычно они дают низкую точность. Оказалось, что даже на устаревшем оборудовании точность можно повысить. Это ученый и продемонстрировал на макете, собранном своими руками. В будущем планируется исследовать систему применительно к производственному процессу.

«Исследовать что-то сферическое и в вакууме интересно, однако важнее понимать, для чего может сгодиться эта система, и с учетом соответствующих требований корректировать исследование. Мне бы хотелось, чтобы она стала законченной разработкой, которую возможно использовать для решения реальных задач»,— резюмирует Евгений Пикалов.

Татьяна Мейлахс