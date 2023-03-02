Как увеличить точность системы технического зрения

Сотрудник кафедры «Автоматика и управление» Московского политеха Евгений Пикалов разработал систему технического зрения для определения расстояния до объекта на основе метода триангуляции. Проект реализуется на средства гранта имени Владимира Фортова по программе «Приоритет 2030».
Фото: Московский политехнический университет
Для исследования бинокулярной системы технического зрения ученый использовал две камеры и компьютер для обработки информации. Он исследовал зависимости между внутренними параметрами системы и точностью расчета расстояния до отслеживаемого объекта.
«Мне удалось подтвердить предположение, что введенный калибровочный коэффициент можно рассчитать посредством автоматизированной калибровки,— описал свой результат Евгений Пикалов.— В своей работе я обращался к методу бинокулярного зрения на основе триангуляции. Применяющиеся сейчас методы имеют ряд недостатков. Бинокулярная же система, по моему мнению, выигрывает, что мне удалось доказать, добившись более высокой точности».
С помощью технического зрения «очеловечиваются» автоматизированные и автоматические системы, такие как автомобили, квадрокоптеры, складские погрузчики, производственные манипуляторы и другие. Это востребовано в строительстве беспилотных автомобилей, на производствах, дорогах.
Исследование проводилось на давно закупленных недорогих камерах. Обычно они дают низкую точность. Оказалось, что даже на устаревшем оборудовании точность можно повысить. Это ученый и продемонстрировал на макете, собранном своими руками. В будущем планируется исследовать систему применительно к производственному процессу.
«Исследовать что-то сферическое и в вакууме интересно, однако важнее понимать, для чего может сгодиться эта система, и с учетом соответствующих требований корректировать исследование. Мне бы хотелось, чтобы она стала законченной разработкой, которую возможно использовать для решения реальных задач»,— резюмирует Евгений Пикалов.