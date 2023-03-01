В Татарстане директора турфирмы обвинили в мошенничестве с путевками

В Татарстане будут судить 35-летнего директора турфирмы из Зеленодольска. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Название фирмы и имя его директора ведомство не называет.

По данным надзорного органа, в 2019-2021 годах «обвиняемый с целью хищения денежных средств предлагал населению услуги бронирования путевок на зарубежные курорты». Директор фирмы «в целях создания видимости оказания услуг» перечислял туроператору лишь часть полученных от туристов денег. «Остальное присваивал, после чего переставал выходить на связь»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге были похищены около 1 млн руб. у 13 жителей Зеленодольска, считает надзорный орган. «Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу»,— отметили в прокуратуре.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"