Партия уполномочена заявить

Генсовет «Единой России» утвердил уполномоченных, координирующих избирательные кампании партии в регионах в текущем году. Башкирию, где предстоят выборы депутатов Курултая республики, будет курировать заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационного совета партии Олег Димов. Господин Димов сообщил «Ъ-Уфа», что его задача — организовать взаимодействие и координацию регионального отделения с федеральным центром. Бывший руководитель республиканского отделения «Единой России» Руслан Гизатуллин считает Олега Димова опытным в избирательных вопросах и знакомым со спецификой региона. Однако, по словам собеседника «Ъ-Уфа», назначение господина Димова стало неприятной неожиданностью для республиканской исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координировать избирательную кампанию «Единой России» в Курултай Башкирии будет представитель Оренбургской области

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Координировать избирательную кампанию «Единой России» в Курултай Башкирии будет представитель Оренбургской области

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах в текущем году. В Башкирии координировать действия региональных отделений партии, избирательных штабов и кандидатов будет секретарь оренбургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Олег Димов. Бывший руководитель администрации главы Башкирии Радия Хабирова, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин будет курировать Калмыкию и Ульяновскую область.

Внутрипартийное голосование в электронном виде будет проходить с 22 по 28 мая. Сама процедура праймериз начнется в регионах в начале марта. Выдвижение кандидатов будет идти до 27 апреля. По словам заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, в этом году ожидается одна из самых масштабных избирательных кампаний.

В Башкирии в единый день голосования 10 сентября будут избирать 110 депутатов седьмого созыва в Курултай республики, 7,2 тыс. депутатов в 772 совета сельских поселений. Также в рамках единого дня голосования пройдут выборы в совет ЗАТО Межгорье, Чишминский и Приютовский поселковые советы.

Олег Димов родился в 1968 году в Болградском районе Одесской области. В 2010–2011 годах был заместителем главы Оренбурга, затем год — вице-губернатором — заместителем председателя правительства, руководителем аппарата губернатора и правительства. С 2010 по 2013 год занимал должность вице-президента ТНК-ВР, директора филиала в Оренбурге. После вновь вернулся на госслужбу вице-губернатором — заместителем председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике. В 2016 году был избран депутатом Заксобрания области, а затем назначен его вице-спикером. В 2019 году вновь стал вице-губернатором по внутренней политике — министром региональной и информационной политики области. В 2020 году был председателем совета директоров банка «Оренбург». В 2021 стал депутатом Госдумы.

В 2019 году выборы главы Башкирии курировал бывший руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии, член генсовета «Единой России» Вячеслав Тимченко.

Олег Димов сообщил «Ъ-Уфа», что за ним, как за заместителем руководителя Приволжского межрегионального координационного совета «Единой России», закреплены три региона: Татарстан, Башкирия и Оренбургская область. «Я был дважды в Башкирии, встречался с главой республики, с исполкомом партии. С Радием Фаритовичем (глава Башкирии Радий Хабиров.— «Ъ-Уфа») мы давно знакомы, давно сотрудничаем»,— отметил господин Димов, добавив, что в Башкирии в текущем году предстоят масштабные выборы, что объясняет его назначение генсоветом. «В ближайшее время мы готовим начало выдвижения во внутрипартийном голосовании. Наша задача — не руководить региональным отделением, а организовать его взаимодействие и координацию с федеральным центром»,— прокомментировал Олег Димов.

В пресс-службе республиканского отделения «Единой России» отметили, что в текущем году в Татарстане и Оренбургской области не запланированы избирательные кампании, поэтому господин Димов будет курировать ситуацию в Башкирии. В реготделении напомнили, что практика, когда выборы в одном регионе курирует представитель партии из другого субъекта страны, уже применялась: в 2018 году заместитель руководителя межрегионального координационного совета «Единой России» по ПФО Рамзил Ишсарин (в 2014–2016 годах руководил исполкомом башкирского отделения «Единой России») курировал выборы губернатора Оренбургской области.

Собеседник «Ъ-Уфа», знакомый с ситуацией, заявил, что назначение Олега Димова стало неожиданностью для республиканской исполнительной власти. «Попытка договориться с федеральными представителями партии ни к чему не привела»,— рассказал он.

Бывший руководитель регионального отделения «Единой России» Руслан Гизатуллин обращает внимание, что координация праймериз и выборов со стороны исключительно местных представителей партии уже давно не является стандартной практикой. «Институт окружных и зональных кураторов успешно работает много лет. Человек со стороны смотрит на ситуацию несколько под другим углом. Это выгодно и центральному комитету партии, и региональному отделению. Олег Димов — человек опытный в избирательных вопросах, и ему знакома специфика нашего региона. Поэтому его кандидатура вполне понятна»,— подчеркнул господин Гизатуллин.

Политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что основная задача ЕР — выиграть выборы с подавляющим преимуществом, не уступив в числе депутатских мест. «Контроль и курирование региональных кампаний поручили ряду уполномоченных, некоторые из них будут работать на несколько регионов. Они и проводники идей центрального аппарата, и «смотрящие». Причем большинство назначенцев отправляются в те регионы, с которыми политически прежде связаны не были. Очевидно, таким образом «Единая Россия» старается избежать клановости, коррупционных рисков. Местные отделения примут «варягов» почтительно, но вряд ли это поможет провести кампанию эффективнее, поскольку в выборах знание местной специфики — основной залог успеха»,— считает Арсен Шаяхметов.

Влада Шипилова, Булат Баширов