Майкоп и крупнейший округ Севастополя будут развивать совместные проекты

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов и глава Гагаринского района Севастополя Алексей Ярусов подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него город и округ будут развивать совместные проекты, сообщил мэр столицы Адыгеи в Telegram-канале.

«Гагаринский район — самый крупный район города Севастополя. Он интенсивно развивается, формируется инфраструктура, обеспечивающая потребности населения в объектах культурного и туристического назначения, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания и услуг»,— отметил Геннадий Митрофанов.

Соглашение позволит укрепить связи города и округа. В рамках него будут развивать сотрудничество в экономической, научно-технической, культурно-образовательной областях, а также в сферах спорта и туризма, экологии и молодежной политики.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram