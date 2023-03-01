Суд отказал петербургской феминистке в воссоединении с дочерью в Грузии

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление известной петербургской феминистки Леды Гариной к ее экс-супругу Александру Очередному. Предмет спора касался места жительства их дочери и взыскании алиментов. Бывший муж также подал аналогичный иск, сообщили 1 марта в объединенной пресс-службе судов города.

Госпожа Гарина рассказала, что брак с мужчиной был расторгнут в 2014 году, общению ребенка с отцом она не препятствовала. В марте 2022 года она вместе с дочерью уехала в Грузию, а уже в конце апреля отец увез дочь в Россию без ведома матери. Позднее, 1 сентября женщина вновь забрала дочь.

Господин Очередной в свою очередь пояснил суду, что Леда Гарина незаконно вывезла ребенка из страны и препятствует их общению. Суд принял решение опросить ребенка по видеосвязи: девочка призналась, что хочет жить с отцом в России. Таким образом было определено место жительства ребенка, женщине в удовлетворении иска было отказано.

Напомним, что Леда Гарина является основательницей крупной феминистской платформы и фестиваля «Ребра Евы» и координатором работы фем-кафе «Симона».

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