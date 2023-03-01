Жительница Сочи взыскала с Минфина РФ компенсацию за незаконное обвинение в мошенничестве

Вступило в силу решение Адлерского районного суда Сочи о взыскании в пользу местной жительницы Татьяны Пидболячной с министерства финансов РФ компенсации морального ущерба за незаконное уголовное преследование, материал размещен в картотеке суда. Сумма компенсации составила 100 тыс. руб.

По данным суда, в 2013 году в отношении Татьяны Пидболячной и ее сестры Светланы было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. По версии обвинения, женщины обратились в суд и признали умершей свою мать, которая жила в Ростове-на-Дону. После этого они вступили в наследство и получили компенсацию за дом в Адлере, который был снесен во время подготовки к Олимпиаде. Следствие исходило из того, что сестрам Пидболячным было известно о том, что на самом деле их мать жива, но они намеренно ввели суд в заблуждение. В 2017 году уголовное дело было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, следствие признало, что в действиях Татьяны и Светланы Пидболячных не было злого умысла, они искренне заблуждались по поводу судьбы своей матери, с которой не имели контактов.

Помимо морального ущерба, Татьяна Пидболячная намерена взыскать с государства 2,3 млн руб. заработной платы и иных доходов, которые она не получила из-за уголовно дела. Заявление рассмотрит Адлерский суд.

Анна Перова, Краснодар