На Кубани прогнозируют похолодание и снег

В Краснодарском крае со 2 марта ожидается похолодание. По данным Краснодарского ЦГМС, в некоторых районах региона пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром местами в крае ожидается туман и гололедно-изморозевые отложения. Ветер составит 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4°, днем 3…8°. В горах прогнозируется снег. Ночью там будет -1…-6°, днем -1…+4°.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер составит 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 5…10°.

В Краснодаре ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1…-3°, днем будет 6…8°.

Татьяна Ручкина

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