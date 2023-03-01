В Ростове стартовал XXVI Агропромышленный форум Юга России

В Ростове-на-Дону 1 марта состоялось открытие XXVI Агропромышленного форума Юга России, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие проходит в КВЦ «ДонЭкспоцентр».

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В торжественной церемонии открытия форума, на котором представлена современная сельхозтехника и инновационные агротехнологии, приняли участие представители властей региона, бизнеса и науки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил то, что донские власти последовательно поддерживают аграрную отрасль.

«Ростовская область обладает самым большим парком сельхозтехники в России, при этом донские хозяйства – первые в стране по темпам закупки сельхозмашин. В 2022 году предприятия АПК приобрели около 4 тыс. ед.» – цитирует пресс-служба правительства региона Василия Голубева.

Губернатор также отметил, что на обновление парка сельскохозяйственной техники в текущем году власти Дона выделят более 500 млн руб.

Форум продлится до 3 марта. В нем примут участие 190 компаний. В рамках программы мероприятий в указанные дни пройдут выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии».

Анастасия Назарова