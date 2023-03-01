Председателем Юго-Западного банка Сбера стал Анатолий Песенников

Анатолий Песенников назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка. В финансовой организации он работает около 25 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Сбера



Анатолий Песенников возглавлял Тверское и Краснодарское отделения банка. В 2015 году его назначили председателем Байкальского банка. Через два года он занял должность зампредседателя, директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу. В этот период компания значительно усилила свои позиции в городе: по всем направлениям выросли доли рынка, отмечались опережающие темпы роста операционной прибыли и лидирующие позиции по показателям операционного дохода.

Новый председатель Юго-Западного банка отметил, что юг России и Северный Кавказ являются перспективным макрорегионом для дальнейшего развития Сбера по многим направлениям.

«Уверен, растущий потенциал региональных экономик, новые бизнес-проекты южных предпринимателей, масштабные GR-задачи, профессиональная команда Юго-Западного банка, уникальные IT-технологии и ESG-стратегия развития Сбера помогут нам добиться весомых результатов по всем направлениям работы»,— отметил председатель Юго-Западного банка.

Татьяна Ручкина

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