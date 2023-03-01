В Сочи начали ремонтировать один из старейших тоннелей СКЖД

В Сочи приступили к основному этапу ремонта одного из старейших тоннелей СКЖД №7, построенного в 1913 году. Работы проводятся в период межсезонья и снижения пассажиропотока в курортной зоне. Завершить их планируется к середине апреля, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Фото: СКЖД

Работы в тоннеле начались в феврале. На первом этапе демонтировали контактную сеть и системы управления движением поездов, а также провели подготовительные работы по укреплению сводов сооружения.

На втором этапе будет отремонтирован свод тоннеля и выполнен комплекс мероприятий, направленных на водоподавление. Для этого отремонтируют бетонную обделку, заполнят цементным раствором пустоты в грунте, а также введут через отверстия в своде специальный химический раствор, предотвращающий попадание влаги в тоннель. На последнем этапе обновят фасадные части порталов тоннеля и обустроят новую систему освещения.

Ремонт объекта проводят в соответствии с графиком. На нем работает 170 специалистов. На время ремонта все поезда следуют по второму пути через соседний тоннель. В связи с этим изменился график движения пригородных поездов.

Татьяна Ручкина

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