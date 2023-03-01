«Признавать ошибки у нас как-то не принято»

В текущем сезоне средняя посещаемость матчей КХЛ стала худшей за последние 14 лет, без учета пандемии COVID-19. Хоккейные арены заполняются всего на 63,5%. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил такие показатели нежеланием жен отпускать мужей на просмотр игр. В реальных причинах происходящего разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Причина, которую озвучил легендарный хоккейный вратарь, конечно, заставила многих улыбнуться. Хотя, если разобраться, то количество матчей в регулярном чемпионате действительно увеличилось, и цитата Третьяка о том, что не каждая семья отпустит своего мужчину ходить на хоккей три-четыре раза в неделю, имеет под собой основание. Многие женатые мужчины не дадут соврать.

Но, как ни странно, подобное происходит не везде. Например, в Омске, где играет ХК «Авангард», проблем с посещаемостью нет, рассказал “Ъ FM” хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд: «Я вот сейчас в городе был, у них на игру клуба "Куньлунь" собирается 11,8 тыс. зрителей. Как им это удается? Так маркетинг работает?»

Так что падение посещаемости это, как говорят, средняя температура по больнице, где худший результат — у московских клубов. Если на матчи лидеров в столице еще худо-бедно ходят, то собрать болельщиков на трибунах, когда приезжают аутсайдеры, сложно. Причины полупустых трибун на многих играх объяснил хоккейный эксперт Игорь Ларин:

«Москва, к сожалению, потеряла ярких хоккейных личностей, звезд. Они потихоньку переехали в Санкт-Петербург или на восток России, в Национальную хоккейную лигу. И вот такой интеллектуальный, кадровый провал столицы наблюдается последние десятилетия. На мой взгляд, он только усиливается. Москва — это такое пятое колесо в телеге российского хоккея. И что-то нужно с этим колесом делать».

Также нужно понимать, что проблемы с посещаемостью возникают именно на матчах регулярного чемпионата. После того, как руководители КХЛ увеличили число игр каждого клуба в регулярке с 56 до 68, желающие заполнять трибуны находятся не всегда. По мнению Игоря Ларина, это не единственная ошибка руководителей в этой сфере:

«Политика Континентальной хоккейной лиги крайне спорная. В частности, отрезаны крупные города, в которых хоккей — вид спорта номер один. Сейчас вроде бы Тольятти, Новокузнецк планируют вернуться, но к ним в лиге жесткое, требовательное бизнес-отношение. Но хоккей в России — не бизнес, наоборот, это во многом социальный проект. Мы должны эти регионы, где огромное количество болельщиков, подтягивать, поддерживать, давать им какие-то преференции, если хотите. Это тоже большая проблема, и это тоже ломает посещаемость матчей».

Но признавать ошибки у нас как-то не принято. Гораздо проще отшутиться и рассказать о том, как жены не отпускают мужей на хоккейные матчи, чем решать проблему. Может быть, в play-off проблем с посещаемостью хоккея не будет, хотя билетов на первую игру серии ЦСКА—«Северсталь», которая пройдет в Москве в четверг, 2 марта, в продаже предостаточно, даже самых недорогих, стоимостью около 2 тыс. руб.