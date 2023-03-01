Минтруд не поддержал инициативу об использовании маткапитала для газификации жилья

В России уже есть программы для решения проблемы газификации жилья, из-за чего направлять на это средства материнского капитала нецелесообразно, считает глава Минтруда России Антон Котяков.

«Газификация по большому счету на сегодняшний день находится активно в повестке субъектов РФ, наших коллег из блока энергетики. "Выщипывать" из материнского капитала дополнительный ресурс при наличии альтернативного источника решения этого вопроса… не хотелось бы»,— сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Екатерины Стенякиной о разрешении приобретать газовое оборудование на средства маткапитала. В 2023 году его размер на первого ребенка составляет 586,9 тыс. руб.