Погода позволит жителям Кубани рассмотреть сближение Венеры с Юпитером

Несмотря на облачность вечером в среду жители Кубани «при терпеливом наблюдении» смогут рассмотреть сближение двух ярких планет – Венеры и Юпитера. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nasa.gov Фото: nasa.gov

Планеты сблизятся в вечернем небе, образуя ясную тесную пару, отмечают синоптики.

«Венера будет ярче и станет видимой первой после заката. Затем свет Юпитера прорежет сумерки, постепенно увеличивая яркость по мере того, как сгущается ночь. Планеты соприкоснутся в небе, несмотря на то, что на самом деле они находятся на расстоянии миллионов миль друг от друга», - сообщает КЦГМС в своем Telegram-канале.

Чтобы увидеть сближение планет, не нужно находиться в обсерватории, астрономическое явление можно будет наблюдать из своего окна, пишут меторологи.

Михаил Волкодав

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