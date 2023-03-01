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«Молот» уступил «Соколу» в пятом матче плей-офф

Сегодня, 1 марта, в Красноярске состоялся пятый матч серии 1/8 финала Кубка Петрова между пермским ХК «Молот» и местным «Соколом». Встреча получилась упорной. Пермяки дважды догоняли соперника в счете, но итог поединка — 6:4 в пользу сибиряков. Голы в составе «Молота» забили Илья Чефанов, Никита Кирьянов и дважды отличился Константин Пархоменко.

Следующий матч команды проведут в Перми. Впереди пока по победам в серии «Сокол» — 3:2. Напомним, что в следующий круг выйдет команда, первая одержавшая четыре победы.

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