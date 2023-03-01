В Сочи задержали водителя «Мерседеса» за дрифт на перекрестке

В Сочи полицейские задержали водителя «Мерседес», который устроил дрифт на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

24-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и повредил дорожную разметку. Своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения. Нарушения были выявлены полицейскими в ходе мониторинга камер видеонаблюдения.

Водителя задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ («Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения»). Также на него составили два материала по ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог или других дорожных сооружений») и один по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Молодого человека доставили в отдел полиции Центрального района для принятия процессуального решения.

Татьяна Ручкина

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