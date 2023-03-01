В Петербурге школьница пожаловалась, что ее избила учительница

Ученица одной из гимназий Санкт-Петербурга сообщила о побоях со стороны учительницы геометрии. Родители утверждают, что у девочки сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Об этом пишет «78.ru».

В медучреждение 15-летняя школьница обратилась самостоятельно, а после оказания помощи она отправилась домой. Заявлений в правоохранительные органы не поступало, уточняет «Фонтанка.ру». Одноклассники девочки отрицают факт избиения и утверждают, что школьница сама спровоцировала конфликт.

«Мы выяснили, что в одной из гимназий района на уроке, по словам очевидцев, ученица дерзила педагогу и не давала тетрадь на проверку, возник конфликт. В медкабинет обращений не было»,— прокомментировала ситуацию администрация Василеостровского района Петербурга. В настоящее время в школе проводится разбирательство, по итогам которого будут приняты меры.

Ситуацию на свой контроль взял Следственный комитет, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского отделения СК представить доклад о ходе проверки.

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