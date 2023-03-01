В Адыгее активизируют взыскание штрафов за нарушение ПДД

В Адыгее активизируют работу по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения, особенно — за вождение в нетрезвом виде. Такое поручение судебным приставам дал председатель кабмина республики Анзаур Керашев, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Нужно усиливать эту работу. Проводите совместные рейды с министерством внутренних дел по Республике Адыгея. Нужно обеспечить неотвратимость наказания, чтобы снизить вероятность повторных нарушений»,— отметил Анзаур Керашев.

В 2022 году в Адыгее зарегистрировали 424 ДТП. В них 69 человек погибли и 503 пострадали. По сравнению с 2021 годом количество аварий снизилось всего на четыре, погибших — на 23 человека, а количество раненых увеличилось на девять человек.

По итогу мониторинга на дорогах регионального значения зарегистрировали два места концентрации ДТП: автодорога «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск» (в районе хутора Казенно-Кужорский) и автодорога по дамбе Шапсугского водохранилища. Чтобы снизить аварийность на участках, в регионе приводят дороги в нормативное состояние, обновляют знаки и разметки, а также обустраивают тротуары и освещение.

На ремонт и строительство дорог в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета выделили 3,1 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. направили из республиканского бюджета на ремонт региональной сети дорог, а также софинансирование капремонта мостов и дорог, приведение в нормативное состояние дорог в границах Майкопа и Яблоновского городского поселения.

В 2023 году в Адыгее планируют отремонтировать 53,9 км дорог региональной сети, 7,3 км дорог в черте Майкопа, а также провести капремонт и реконструкцию 4,25 км дорог в Яблоновском. Кроме того, в республике намерены привести в нормативное состояние 128,15 погонных метров мостов, обустроить два автоматических пункта весогабаритного контроля транспорта и установить 16 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Татьяна Ручкина

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