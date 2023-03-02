Генералу СКР предложили как террористу

В Южном окружном военном суде (ЮОВС) в Ростове-на-Дону начались прения по уголовному делу бывшего начальника следственного управления (СУ) СКР по Волгоградской области и действующего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, а также предпринимателя Владимира Зубкова. Им инкриминируется покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Гособвинение заявило, что считает вину подсудимых доказанной и попросило приговорить генерала к 20 годам колонии, а бизнесмена — к 15 годам. Защита считает, что доказательств причастности Михаила Музраева и Владимира Зубкова к вменяемым им преступлениям в ходе процесса так и не было представлено.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ЮОВС завершилось судебное следствие по уголовному делу генерала СКР Михаила Музраева и его предполагаемого сообщника, владельца волгоградских ресторанов и кафе Владимира Зубкова. В прениях, как рассказал «Ъ» адвокат Михаила Музраева Андрей Грохотов, перед тройкой военных судей выступили оба участвующих в процессе прокурора (один из Москвы, другой из Ростова-на-Дону), каждый говорил об определенных эпизодах дела. При этом гособвинители солидарно заявили, что считают вину подсудимых доказанной.

Представители прокуратуры предложили приговорить подсудимого Музраева к 20 годам колонии строгого режима с лишением его классного чина, специального звания и госнаград, а подсудимого Зубкова — к 15 годам колонии строгого режима.

Со стороны защиты успел выступить лишь один из адвокатов Владимира Зубкова, остальные, а также сами подсудимые изложат свою позицию 2 марта.

Напомним, что и Михаилу Музраеву, и Владимиру Зубкову инкриминируется совершение теракта (ст. 205 УК РФ), а отдельно генералу — еще и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Как теракт следствие квалифицировало покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в ноябре 2016 года. Как говорится в материалах дела, генерал Музраев, занимавший с 1996 года должность заместителя прокурора Волгоградской области, а с 2007 года — руководителя регионального СУ СКР, имел мощное влияние на местную элиту, преследуя свои теневые экономические интересы. По версии следствия, амбициям генерала помешал губернатор Андрей Бочаров, который с 2014 года проводил в области независимую от силовика политику. Осенью 2016 года генерал Музраев якобы передал через своего доверенного человека Владимира Зубкова (Зубок) предпринимателю Евгению Ремезову указание организовать подрыв или поджог губернаторского дома в поселке Латошинка. Тот поручил исполнение задания своим охранникам. Ночью 16 ноября исполнители подожгли стену деревянного дома, облив ее предварительно 10 л бензина, но огонь не смог разгореться, потому что бревна были обработаны защитными средствами. Признавшие вину поджигатели и Евгений Ремезов уже осуждены.

Ранее генерал заявлял, что уголовное дело против него основано на ложных показаниях бывшего директора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова и его подельников, которых он, Михаил Музраев, «подвергал уголовному преследованию в установленном законом порядке». Он также подчеркивал, что не имел противоречий с губернатором и лично распорядился возбудить дело по факту поджога дома и покушения на жизнь чиновника и членов его семьи. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями генерал называл «выдумкой следствия».

Как сообщил адвокат Андрей Грохотов, защита будет требовать полного оправдания подсудимых. Сам Михаил Музраев подготовил обширное выступление с детальным анализом всех доказательств. «По нашему мнению, за более чем полтора года слушаний в суде обвинение не смогло предоставить доказательств вины подсудимых»,— заявил Андрей Грохотов. Он также отметил, что уже осужденные поджигатели изначально говорили лишь о Евгении Ремезове как о заказчике поджога дома губернатора, а потом неожиданно резко поменяли свои показания. Причем, как отмечает защита, сам Евгений Ремезов, также сделавший признания, получил в суде за теракт и другие преступления всего 6 лет лишения свободы, хотя только ст. 205 УК РФ предусматривает не менее 12 лет.

Защита также утверждает, что ей удалось опровергнуть ряд аргументов обвинения, которые базировались на биллинге телефонных соединений, а также отвергнуть довод о якобы имевшихся у генерала Музраева неких политических амбициях, которые могли стать мотивом покушения,— в этом вопросе позиция адвокатов подтверждается, по их словам, в том числе перепиской губернатора и главы СУ СКР и другими документами. «У моего подзащитного в силу возраста и хронических заболеваний не очень хорошее состояние здоровья, но он настроен очень бодро и будет отстаивать свое честное имя, ни о какой смене позиции не может быть и речи»,— заключил адвокат Грохотов.

Кристина Федичкина, Сергей Сергеев