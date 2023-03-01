Сразу 7 наград: ГК ТОЧНО стала триумфатором премии ТОП ЖК-2023

28 февраля в рамках Российской строительной недели 2023 состоялось торжественное награждение победителей Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023.
В финал вышли проекты 360 застройщиков, среди которых жилые комплексы федерального девелопера ГК ТОЧНО.
Два комплекса группы компаний ТОЧНО стали триумфаторами в федеральных номинациях:
- ЖК «Босфор»* получил диплом второй степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности»;
- ЖК «Белые Росы»* занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома».
В региональных номинациях пять жилых комплексов ГК ТОЧНО стали финалистами премии:
- ЖК «Белые Росы»* взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, среднеэтажные дома»;
- ЖК «Стрижи»** занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»;
- ЖК «Босфор»* стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье»;
- ЖК «Сказка Град»*** занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье»;
- МКР «Родные Просторы»* получил диплом третей степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае».
Девелопер ТОЧНО стал лидером по полученным наградам среди застройщиков ЮФО и вторым в России.
Оценка каждого ЖК проводилась по 133 параметрам. В составе конкурсной комиссии были руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций и представители 56 регионов, большинство из которых являются министрами или заместителями министра строительства соответствующего региона.
Со списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте топжк.рф.
* ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ
** ООО СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП
*** ООО ИМПЕРИАЛ ГРАД
Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/
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