Сразу 7 наград: ГК ТОЧНО стала триумфатором премии ТОП ЖК-2023

28 февраля в рамках Российской строительной недели 2023 состоялось торжественное награждение победителей Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023.

В финал вышли проекты 360 застройщиков, среди которых жилые комплексы федерального девелопера ГК ТОЧНО.

Два комплекса группы компаний ТОЧНО стали триумфаторами в федеральных номинациях:

ЖК «Босфор» * получил диплом второй степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности»;

получил диплом второй степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности»; ЖК «Белые Росы»* занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома».

В региональных номинациях пять жилых комплексов ГК ТОЧНО стали финалистами премии:

ЖК «Белые Росы» * взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, среднеэтажные дома»;

взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, среднеэтажные дома»; ЖК «Стрижи» ** занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»;

занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»; ЖК «Босфор» * стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье»;

стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье»; ЖК «Сказка Град» *** занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье»;

занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье»; МКР «Родные Просторы»* получил диплом третей степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае».

Девелопер ТОЧНО стал лидером по полученным наградам среди застройщиков ЮФО и вторым в России.

Оценка каждого ЖК проводилась по 133 параметрам. В составе конкурсной комиссии были руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций и представители 56 регионов, большинство из которых являются министрами или заместителями министра строительства соответствующего региона.

Со списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте топжк.рф.

* ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ ** ООО СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП *** ООО ИМПЕРИАЛ ГРАД Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/

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