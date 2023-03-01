Погибшего в ходе СВО Ивана Рылова похоронили в Ижевске

В Ижевске простились с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором Иваном Рыловым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, он представлен к государственной награде. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Напомним, сегодня же состоялось прощание с сержантом Антонином Тихоновым из Алнашского района. Он награжден Орденом Мужества посмертно за проявленные мужество и героизм. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.