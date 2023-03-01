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Махмуд Тлехас назначен и.о. зампредседателя правительства Адыгеи

Исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Республики Адыгея назначен Махмуд Тлехас. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Махмуд Тлехас

Махмуд Тлехас

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Махмуд Тлехас

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

По словам председателя правительства, кандидатуру Махмуда Тлехаса вынесут на рассмотрение депутатов Госсовета-Хасэ региона в ближайшее время.

До назначения на нынешнюю должность господин Тлехас возглавлял Министерство экономики и торговли. Также был мэром Адыгейска. Мурат Кумпилов отмечает богатый управленческий опыт и профессиональные компетенции нового зампреда кабмина республики.

«Уверен, всё это послужит хорошей основой для дальнейшей эффективной работы на благо жителей республики», — написал глава региона.

Анастасия Назарова

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