Махмуд Тлехас назначен и.о. зампредседателя правительства Адыгеи

Исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Республики Адыгея назначен Махмуд Тлехас. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
Махмуд Тлехас
Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова
По словам председателя правительства, кандидатуру Махмуда Тлехаса вынесут на рассмотрение депутатов Госсовета-Хасэ региона в ближайшее время.
До назначения на нынешнюю должность господин Тлехас возглавлял Министерство экономики и торговли. Также был мэром Адыгейска. Мурат Кумпилов отмечает богатый управленческий опыт и профессиональные компетенции нового зампреда кабмина республики.
«Уверен, всё это послужит хорошей основой для дальнейшей эффективной работы на благо жителей республики», — написал глава региона.