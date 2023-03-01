Суд взыскал с Минобороны 1,8 млн рублей в пользу отца и сестры погибшего срочника из Магнитогорска

Пресненский районный суд Москвы взыскал с Министерства обороны РФ 1,8 млн руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу отца и сестры погибшего в армии солдата-срочника из Челябинской области. Решение принято 1 марта, сообщает правозащитник Павел Чиков в своем telegram-канале.

«В исковом заявлении потерпевшие отмечали, что смерть близкого оставила глубокую психологическую травму. Отец юноши, будучи тренером, два года подряд проводит турнир по боевым искусствам в память о сыне»,– сообщает правозащитник.

В июле 2021 года Уссурийский гарнизонный военный суд взыскал с Минобороны РФ 3 млн руб. компенсации морального вреда в пользу матери и двух других сестер погибшего военнослужащего.

Как сообщал «Ъ», 18-летнего жителя Магнитогорска Станислава Кузему призвали в армию вноябре 2018 года. Он проходил военную службу в войсковой части в Уссурийске, где подвергся физическому насилию и унижениям со стороны командира взвода, что привело к трагедии: солдат-срочник совершил суицид. Военный суд приговорил офицера к шести годам лишения свободы, признав виновным в превышение должностных полномочий (п. «а» и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). После этого семья погибшего солдата предъявила иск о компенсации морального вреда к Минобороны в размере 9 млн руб. Близкие настаивали на том, что ответственность за гибель юноши несет именно государство, так как трагедия была спровоцирована «при попустительстве командования», которое «предпочитало закрывать глаза на происходящее». Однако все инстанции военных судов им отказали, постановив взыскать компенсацию только с осужденного. Истцы дошли до Верховного суда и в апреле 2021 году с помощью юристов правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» убедили его, что что за незаконные действия должностных лиц должно отвечать Минобороны. ВС РФ отменил все предыдущие решения. При повторном рассмотрений Уссурийский гарнизонный военный суд обязал Минобороны РФ компенсировать моральный вред матери и несовершеннолетним сестрам погибшего магнитогорца.