В Севастополе похоронили погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»

В Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Романом Алексанцевым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Роман Алексанцев родился в Севастополе. Он учился в школе №60, окончил ПТУ №13. После училища работал автослесарем в АТП 14330. Затем он выучился на водителя троллейбуса и некоторое время работал в троллейбусном парке Круподерова.

Позже его осудили за тяжкое преступление. Находясь в тюрьме, он принял решение отправиться добровольцем в зону СВО в составе штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Он погиб в окрестностях Артемовска (Бахмута).

Татьяна Ручкина

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