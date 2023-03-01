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В Рыбинске могут построить торгово-развлекательный комплекс

Администрация Рыбинска Ярославской области объявила аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка на улице Софийской. На участке площадью 9,5 тыс. кв.м. необходимо построить объект торговли: торговый центр или торгово-развлекательный комплекс. Начальная стоимость аренды 3,6 млн руб. Соответствующая информация содержится на сайте администрации города.

Фото: Схема из договора аренды, сайт администрации Рыбинска

Фото: Схема из договора аренды, сайт администрации Рыбинска

Согласно прикрепленному договору аренды, участок сдается на 88 месяцев. Изменение цели предоставления участка, которой является строительство ТЦ, не допускается. В договоре отмечается, что арендодатель, в данном случае департамент имущественных и земельных отношений администрации Рыбинска, будет иметь право доступа на участок с целью контроля за строительством.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 20 марта, торги состоятся 22 марта.

Алла Чижова

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