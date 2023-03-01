В Саратове неадекватный горожанин ударил полицейского ножом в живот

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского. Об этом сообщает СУ СК.

По информации ГУ МВД, 28 февраля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о неадекватном поведении одного из жителей по ул. Панченко, который создавал угрозу себе и окружающим. К месту происшествия прибыли двое участковых. Один из них вышел из машины и потребовал от нарушителя порядка положить нож на землю. В ответ тот начал угрожать полицейскому убийством. Сотрудник попытался его задержать. Во время задержания злоумышленник ранил его ножом в живот. Нападавший задержан и помещен в медучреждение на принудительное лечение, полицейскому оказана медпомощь.

Марина Ковалева