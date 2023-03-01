Лилию Чанышеву оставили под арестом на время рассмотрения уголовного дела

Сегодня в Кировском райсуде Уфы в закрытом режиме состоялось предварительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего координатора штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Лилии Чанышевой. Она обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Госпожа Чанышева, которая с ноября 2021 года находится в СИЗО, просила изменить меру пресечения. Также активистка ходатайствовала о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с уголовным делом, о предоставлении возможности телефонных переговоров и свидания с родителями и супругом, о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Во всех ходатайствах ей было отказано, сообщили в пресс-службе Кировского райсуда. «Согласно материалам дела обвиняемая была ознакомлена с материалами уголовного дела в полном объеме. Ходатайство в части предоставления возможности телефонных переговоров и свидания судом не удовлетворены, поскольку данный вопрос разрешается в рамках ст.395 УПК РФ. Дело о преступлениях, в которых обвиняется Чанышева, не относится к категории дел, которые рассматриваются с участием присяжных заседателей», — говорится в сообщении суда.

Судья Азамат Бикчурин удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей на время судебного разбирательства.

Влада Шипилова

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