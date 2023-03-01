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Коммерсантъ FM
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TechArt анонсировал эксклюзивный суперкар

Тюнинг-ателье TechArt, которое специализируется на доработке автомобилей Porsche, анонсировало эксклюзивный суперкар.

Фото: TechArt

Фото: TechArt

Заявлено, что модель будет максимально облегчена и получит мощный двигатель. Автомобиль станет первым проектом нового подразделения TechArt, которое будет специализироваться на выпуске спорткаров по индивидуальным заказам клиентов.

Никакой официальной информации о грядущей новинке нет. Судя по единственному тизеру, TechArt готовит автомобиль на базе спорткара Porsche 911 последнего поколения 992. Премьера модели состоится 17 марта на автосалоне в Бангкоке.

Максим Вершинин

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