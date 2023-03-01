В Крымске из-за короткого замыкания в детском саду эвакуировали 15 человек

В Крымске в детском саду произошло короткое замыкание. В связи с этим из учреждения эвакуировали 15 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о задымлении по улице Свердлова поступило пожарным около 16:20. Через семь минут на место прибыли первые подразделения спасателей. Они установили, что произошло короткое замыкание без последующего горения.

Спасатели провели эвакуацию. К ликвидации пожара привлекли 13 человек и четыре единицы техники.

Татьяна Ручкина

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