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обновлено 16:25

Экс-советник главы Удмуртии Дмитрий Кущин станет руководителем направления в АО «ТВЭЛ»

Бывший советник главы Удмуртии Дмитрий Кущин займет пост руководителя направления в топливной компании Росатома — АО «ТВЭЛ». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, господин Кущин займется реализацией нацпроектов в городах присутствия компании, а также выстраиванием коммуникаций с органами власти.

Напомним, Дмитрий Кущин с 2014 по 2017 годы работал в общественном движении «Народный фронт», после чего возглавил управление по взаимодействию с органами госвласти и связям с общественностью постоянного представительства главы Удмуртии при президенте России. С 2021 Дмитрий Кущин являлся советником главы по проектной деятельности. Данный пост он покинул 28 февраля.

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