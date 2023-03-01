Экс-советник главы Удмуртии Дмитрий Кущин станет руководителем направления в АО «ТВЭЛ»

Бывший советник главы Удмуртии Дмитрий Кущин займет пост руководителя направления в топливной компании Росатома — АО «ТВЭЛ». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, господин Кущин займется реализацией нацпроектов в городах присутствия компании, а также выстраиванием коммуникаций с органами власти.

Напомним, Дмитрий Кущин с 2014 по 2017 годы работал в общественном движении «Народный фронт», после чего возглавил управление по взаимодействию с органами госвласти и связям с общественностью постоянного представительства главы Удмуртии при президенте России. С 2021 Дмитрий Кущин являлся советником главы по проектной деятельности. Данный пост он покинул 28 февраля.