СКФУ запустил проект «Дни русского языка» в Иордании

Северо-Кавказский федеральный университет запустил на Ближнем Востоке проект продвижения русского языка. Всего за несколько часов иорданцы смогли освоить на русском языке простые семантические конструкции.
Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ
СКФУ продолжает выполнять одну из просветительских миссий России за рубежом Федерации за рубежом, которая утверждена указом Президентом РФ Владимира Путина в сентябре 2022 года.
Делегация СКФУ во главе с ректором Дмитрием Беспаловым находится с рабочей поездкой в Иордании.
Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ
– Президент России заявил о необходимости повышения интереса к русскому языку во всем мире через международные культурные и научные мероприятия. Теперь такой проект мы запустили в Иордании, привлекая научно-образовательную, культурную сферы, чтобы максимально повысить интерес к России, ее культуре и к русскому языку. Уверен, что благодаря таким проектам знание о России будет расширяться, что позволит динамично выстраивать образовательные, научные и другие проекты между странами, – считает ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.
В рамках официальных мероприятий состоялась встреча ректора СКФУ с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Иордании Глебом Десятниковым. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества с университетами Иордании в научно-образовательной сфере и гуманитарно-просветительской деятельности.
Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ
В рамках визита также прошла встреча с Министром высшего образования и научных исследований Иордании. Так, Азми Махафза выразил заинтересованность в партнерстве и подчеркнул значимость контактов с академической средой России.
Для студентов Иорданского университета преподаватели СКФУ провели серию занятий по русской культуре и в интерактивной форме познакомили с основными грамматическими конструкциями на русском языке.
Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ
«Дни русского языка» в Иордании организованы в партнерстве СКФУ и Россотрудничества. Насыщенная программа знакомства с Россией и шоу-уроки изучения русского языка прошли в столице Аммане. Руководители образовательных организаций выразили заинтересованность в организации более длительных онлайн курсов изучения русского языка.
Также в рамках визита делегации состоялась встреча с руководством одного из ведущих вузов Иордании - Университетом прикладных наук Аль-Балка.
Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и президент Университета Аль-Балка доктор Ахмед Фахри аль-Аджлуни обсудили приоритетные направления сотрудничества, которыми могут стать образовательные проекты в гуманитарной сфере и реализация программ изучения русского языка. Также стороны наметили направления научного партнерства: компьютерные науки, биоинжениринг, прикладная микробиология, физика, машиностроение, гражданское строительство. В перспективах – совместные образовательные программы, программы академического обмена студентами и преподавателями, проведение конференций, семинаров, мастер-классов и т.д.- поддержку и продвижение русского языка. Активная работа в этом направлении стала ключевой задачей Концепции гуманитарной политики Российской
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