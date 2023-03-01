СКФУ запустил проект «Дни русского языка» в Иордании

Северо-Кавказский федеральный университет запустил на Ближнем Востоке проект продвижения русского языка. Всего за несколько часов иорданцы смогли освоить на русском языке простые семантические конструкции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ

Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ



СКФУ продолжает выполнять одну из просветительских миссий России за рубежом Федерации за рубежом, которая утверждена указом Президентом РФ Владимира Путина в сентябре 2022 года.

Делегация СКФУ во главе с ректором Дмитрием Беспаловым находится с рабочей поездкой в Иордании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ

Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ



– Президент России заявил о необходимости повышения интереса к русскому языку во всем мире через международные культурные и научные мероприятия. Теперь такой проект мы запустили в Иордании, привлекая научно-образовательную, культурную сферы, чтобы максимально повысить интерес к России, ее культуре и к русскому языку. Уверен, что благодаря таким проектам знание о России будет расширяться, что позволит динамично выстраивать образовательные, научные и другие проекты между странами, – считает ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

В рамках официальных мероприятий состоялась встреча ректора СКФУ с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Иордании Глебом Десятниковым. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества с университетами Иордании в научно-образовательной сфере и гуманитарно-просветительской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ

Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ



В рамках визита также прошла встреча с Министром высшего образования и научных исследований Иордании. Так, Азми Махафза выразил заинтересованность в партнерстве и подчеркнул значимость контактов с академической средой России.

Для студентов Иорданского университета преподаватели СКФУ провели серию занятий по русской культуре и в интерактивной форме познакомили с основными грамматическими конструкциями на русском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ

Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ



«Дни русского языка» в Иордании организованы в партнерстве СКФУ и Россотрудничества. Насыщенная программа знакомства с Россией и шоу-уроки изучения русского языка прошли в столице Аммане. Руководители образовательных организаций выразили заинтересованность в организации более длительных онлайн курсов изучения русского языка.

Также в рамках визита делегации состоялась встреча с руководством одного из ведущих вузов Иордании - Университетом прикладных наук Аль-Балка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ

Фото: предоставлено пресс-службой СКФУ



Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и президент Университета Аль-Балка доктор Ахмед Фахри аль-Аджлуни обсудили приоритетные направления сотрудничества, которыми могут стать образовательные проекты в гуманитарной сфере и реализация программ изучения русского языка. Также стороны наметили направления научного партнерства: компьютерные науки, биоинжениринг, прикладная микробиология, физика, машиностроение, гражданское строительство. В перспективах – совместные образовательные программы, программы академического обмена студентами и преподавателями, проведение конференций, семинаров, мастер-классов и т.д.- поддержку и продвижение русского языка. Активная работа в этом направлении стала ключевой задачей Концепции гуманитарной политики Российской