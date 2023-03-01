Апелляция отказала мэрии Сочи во взыскании с застройщика 187 млн рублей по инвестсоглашению

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы кубанского арбитража, который отказал мэрии Сочи во взыскании с застройщика ООО «Телекомстрой» 187 млн руб. за неисполнение инвестконтракта. Информация об этом появилась в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi-sn.ru Фото: sochi-sn.ru

Мэрия курорта заявляла, что в 2005 году заключила с компанией инвестиционное соглашение, по которому застройщик должен был на предоставленных в аренду муниципальных землях и при «содействии администрации в реализации инвестиционного проекта» построить многоквартирный жилой дом с офисными помещениями, после чего передать в муниципальную собственность 9,6% квартир и столько же офисных помещений в ЖК «Параллель» (Сочи, Параллельная ул., 86).

Отказывая в иске мэрии, Арбитражный суд Кубани отметил, что администрация обратилась в суд явно за пределами сроков исковой давности, которые истекли еще в 2013 году. При этом инстанция указала, что соглашения, предметом которых является «констатация наличия у публичного (муниципального) образования определенной компетенции в сфере градостроительства, а именно возможности предоставления земельных участков и т. п., а также выражение им готовности исполнять положения закона, не являются гражданско-правовыми сделками». Апелляционная инстанция поддержала позицию коллег.

Согласно данным арбитражной картотеки в силу вступило еще одно решение, связанное с правами на квартиры в ЖК «Параллель». Ранее «Ъ-Кубань» писал, что «Телекомстрой» взыскал с ООО «Виктория 2006» 175 млн руб. неосновательного обогащения и вернул в свою собственность 24 квартиры.

Согласно материалам дела, «Телекомстрой» продал «Виктории 2006» квартиры на общую сумму 241,3 млн руб., однако ответчик не перечислил деньги и начал реализацию недвижимости третьим лицам. Изначально сумма требований составляла 420,8 млн руб., позднее требования были уточнены до 175 млн руб.

В решении суда первой инстанции также говорилось, что сочинская полиция расследует уголовное дело по финансовым операциям между двумя фирмами.

Михаил Волкодав

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