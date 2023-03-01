Sela представили совместную коллекцию с фондом «Дети-бабочки»

Российская марка одежды для женщин и детей Sela moms & monsters представила совместную благотворительную коллекцию. Линейка одежды создана совместно с фондом «Дети-бабочки», чтобы поддержать проект «Редкие женщины». Он направлен на поддержку матерей детей с редкими генетическими заболеваниями. 2% от всех продаж линейки будут переведены фонду.

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В саму коллекцию вошли базовые вещи женского и детского гардероба: оверсайз-футболки, рубашки, костюмы. Все вещи украшены принтами, за основу которых взяты настоящие детские рисунки. Коллекцию уже можно приобрести в магазинах и на сайте Sela, где, кстати, можно подробнее изучить инициативу и помочь фонду.