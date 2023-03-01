Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге пяти машин

Казанские полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в поджоге пяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Напомним, минувшей ночью были подожжены несколько машин на улице Гудованцева. Всего пострадали пять автомобилей. На место ЧП выезжали полицейские.

Чуть позже был задержан подозреваемый. Он был в нетрезвом виде. По данным министерства, сначала мужчина поджег три машины в одном из дворов, затем отправился в другой двор, где совершил поджог еще двух автомобилей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

"Ъ-Казань"