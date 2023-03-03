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обновлено 12:04

«Дыры», «Рисую как Марк Шагал» и «Свадьба Кречинского»

Какие выставки, спектакли и мастер-классы пройдут в Ижевске 4 и 5 марта

В предстоящие выходные, 4 и 5 марта, на площадках столицы Удмуртии покажут классические спектакли и постановки в жанре абсурдистской драмы, на сценах будет звучать классическая музыка и стенд-апы, а в галереях можно посетить выставки диснеевских героев с использованием вкладышей от жевательной резинки и рентгеновских снимков. Кроме того, жителей Удмуртии научат рисовать автопортреты в стиле Марка Шагала и картины маркерами. Подробнее о том, чем заняться в выходные в Ижевске, — в обзоре «Ъ-Удмуртия».

Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ

Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ

Где научат рисовать и лепить?

4 марта, в субботу, в «Арт-Резиденции» в Ижевске пройдет завтрак иллюстратора. Посетителям предлагают вдохновиться стилем художницы Анны «Idiotstile» и нарисовать картины маркерами. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

5 марта, в воскресенье, в 14:00 в творческой арт-студии Русского Дома гостям предлагают пройти мастер-класс по лепке из природной глины и изготовить кашпо. Стоимость мероприятия составляет от 400 руб., а материалы предоставляет студия. Необходима предварительная запись.

В этот же день в 16:00 в Музее искусств пройдет мастер-класс «Рисую как Марк Шагал». Участников научат писать автопортреты таким, каким вы его чувствуете. Стоимость мероприятия составляет 500 руб., а для посещения необходима предварительная запись.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Какие покажут спектакли?

В субботу, 4 марта, в 18:30 в Русском драматическом театре Удмуртии состоится показ спектакля «Свадьба Кречинского». Впервые на сцене поставят мюзикл, а в качестве звукового сопровождения зазвучит музыка Александра Колкера и других русских композиторов. Стоимость билетов начинается от 700 руб.

В 19:00 в Арт-резиденции театральная группировка «Догма» представит спектакль «ДЫРЫ» в жанре абсурдистской драмы. Постановка пьесы Лидии Головановой — это яркий, космический и местами очень безумный спектакль. Согласно описанию, главными героинями истории стали два продавца овощного отдела, или две актрисы, которые играют двух продавщиц овощного отдела, или два космонавта, которые изучают черные и белые дыры. После просмотра спектакля зрители сами решают, сколько готовы заплатить за него.

4 и 5 марта в Государственном театре кукол в Удмуртии покажут первую в России постановку книги голландского писателя Гюса Кейера, лауреата премии Андерсена за выдающиеся достижения в области детской литературы. По сюжету постановки «Книга всех вещей» 9-летний мальчик Томас видит то, чего не видят другие: красоту девочки с кожаной ногой, доброту старушки-соседки, которую все считают ведьмой,и что в мире взрослых не все и не всегда понятно.

Для жителей Удмуртии с детьми в Национальном театре республики 5 марта пройдет показ сказки «Принцесса на горошине». Спектакль, поставленный по мотивам известного произведения Г. Х. Андерсена, длится 1 час 35 минут. Стоимость билетов составляет 300-350 руб.

Кого можно послушать?

4 марта в 19:00 в ДК «Металлург» на сцену выйдет резидент Stand Up на ТНТ Виктория Складчикова. В своем выступлении она расскажет честные истории из жизни. Стоимость билетов стартует от 1 тыс. руб.

В это же время в Удмуртской государственной филармонии в исполнении симфонического оркестра прозвучат произведения И. Штрауса и П.И. Чайковского. В программе фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», а также произведений «На прекрасном голубом Дунае», «На охоте», «Поезд» и «Весенние голоса». Стоимость билетов начинается от 800 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Где пройдут выставки?

В выставочном центре «Галерея» 4-5 марта также можно посетить выставку автопортретов ижевской художницы Александры Емельяновой. Портреты выполнены в немного наивной манере, однако главная их черта — чувства, эмоции, внутренние переживания и изменения, которые происходят с течением времени. Стоимость билетов составляет 100-120 руб.

Кроме того, в эти выходные в «Галерее» работает проект начинающего художника из Ижевска Станислава Куцевого «Микки Маус и Пустота». В экспозицию вошли работы, выполнены в смешанной технике с использованием вкладышей от жевательной резинки, рентгеновских снимков, а также кирпичной, мраморной и древесной пыли. Посетителями могут увидеть как жуткие образы, так и персонажей из диснеевских мультфильмов, которых художник изображает с черным юмором. Вход свободный.

Подготовила Софья Лямина

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