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Волгоградский губернатор поставил задачу перевести школьников на обучение в одну смену

В Волгоградской области 26 тыс. школьников учится во вторую смену. Об этом во время выездного совещания на площадке строительства школы в Ворошиловском районе напомнил губернатор Андрей Бочаров.

Задача по переводу школьников на обучение в одну смену будет решаться за счет строительства новых и модернизации существующих учреждений.

C 2018 года в регионе построены шесть школ на 4650 мест, три из них – школы-тысячники.

Сейчас в регионе строится еще пять школ, работы планируют завершить до конца года. «И еще две проектируются, - отметил Андрей Бочаров. - В целом, в 2023-2024 годах мы планируем завершить работы на семи школах».

В этом году будут сданы в эксплуатацию «тысячники» на ул. Кузнецкой и ул. Шекснинской в Волгограде, в Волжском, учреждение на 250 мест в поселке Отрадное городского округа-города Михайловка, на 1280 мест — на ул. Кортоева в Дзержинском районе областного центра, в следующем - школа на 1224 места в «Комарово» Советского района, на 800 мест в поселке ГЭС Тракторозаводского района.

Марина Ковалева

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