В Удмуртии заменили два объекта в списке капитального ремонта школ

Правительство Удмуртии не разместило конкурсную документацию на капитальный ремонт двух школ. Об этом рассказал секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак на ВКС с минпросвещения и регионами, сообщает пресс-служба партии.

По словам господина Турчака, все контракты должны быть заключены до 20 марта. При нарушении данного срока финансирование на программу капремонта перераспределят по другим субъектам России, «которые в срок и качественно выполняют работы».

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии пояснили, что в республике в списке капитального ремонта школ прошла замена двух объектов. Как рассказала заместитель председателя госсовета региона Татьяна Ишматова, речь идет о школе № 90 в Ижевске и учреждении в деревне Ворца Ярского района. Их заменили на школу № 10 в Можге и школу в селе Халды Селтинского района.

Вице-премьер правительства Удмуртии Игорь Асабин, курирующий блок стройки и ЖКХ, рассказал на совещании по исполнению контрольных точек проекта, что администрации Можги и Селтинского района активно включились в процесс подготовки документации для определения подрядчика. «И несмотря на сжатые сроки до очередной реперной точки, у нас есть все возможности справиться с задачей. Я напомню, у нас по пяти из шести образовательных объектов, переходящих с прошлого года, контракты действуют уже давно, еще по четырем новым объектам мы заключились уже в этом году, а 12 объектов находятся в торгах. Сейчас задача — оперативно найти ответственного исполнителя для двух замененных школ»,— рассказал господин Асабин.