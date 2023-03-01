10-летний ребенок пострадал от падения наледи в крыши дома в Кронштадте

Третьеклассник пострадал в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Ведомство организовало проверку по факту инцидента.

По предварительным данным, кусок льда упал с крыши на козырек подъезда одного из домов по улице Ленина и отскочил в голову проходящего мимо 10-летнего мальчика. Сейчас он находится в медицинском учреждении с травмой головы.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе действиям ответственных должностных лиц управляющей компании»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

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